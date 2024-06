Un numar de peste 70 de proiecte de design interior au fost selectate de Romanian Interior Design Association (RIDA), pentru competiția anuala de profil, de catre un juriu cu componența internaționala. Piața de design interior din Romania continua sa se dezvolte accelerat, și in 2024, pe fondul interesului ridicat pentru amenajarea locuințelor de lux și […] The post Peste 70 de proiecte de design interior, la competiția anuala RIDA. Romanii aloca pana la 300.000 de euro, pentru amenajarea interioarelor appeared first on Puterea.ro .