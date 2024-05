Stiri pe aceeasi tema

- Lanțul de magazine Lidl, liderul pieței de retail alimentar din Romania, a vandut mai multe proiecte de magazine de pe piața locala catre consorțiul Square 7 și M Core. Potrivit informațiilor din piața, ar fi vorba de 8-9 proiecte, iar proprietațile vor fi inchiriate dupa construire, ca parte a strategiei…

- Gigantul american Amazon continua sa-și extinda prezența globala, iar Romania devine acum un punct strategic pe harta sa. Compania a anunțat deschiderea unui nou studio de dezvoltare de jocuri in București, aducand oportunitați semnificative pentru industria locala de gaming și creand locuri de munca…

- Grupul olandezo-belgian Ahold Delhaize, proprietarul rețelei Mega-Image, a anunțat deschiderea la București a unui centru de tehnologie denumit AD/01, care se va dezvolta pana la aproximativ 250 de specialiști in urmatorii ani.

- Compania-mama a lanțurilor de supermarketuri Mega Image și Profi din Romania, Ahold Delhaize, anunța, miercuri, intr-un comunicat transmis StartupCafe.ro, lansarea unui hub de tehnologie in București, pentru care „iși propune sa atraga peste 250 de specialiști in domeniul tehnologic”.

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Delhaize ”The Lion” Nederland BV, compania care deține lanțul de supermarketuri Mega Image, intentioneaza sa preia retailerul Profi. Tranzacția de 1,3 miliarde... The post Lanț de supermarketuri cu magazine și in Arad, scos la vanzare appeared first…

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Delhaize ''The Lion'' Nederland BV, compania care deține lanțul de supermarketuri Mega Image, intentioneaza sa preia retarilerul Profi. Tranzacția de 1,3 miliarde de euro a fost incheiata la finalul anului 2023, informeaza Agerpres. Delhaize…

- Daca vremea frumoasa de weekend-ul acesta nu v-a impins catre o escapada la munte sau chiar la mare și ați ramas, totuși, in București, avem pentru voi o recomandare cu adevarat savuroasa: Festivalul Pescaresc. Evenimentul, unul dintre cele mai importante de acest gen, promite sa satisfaca chiar și…

- Pana recent, conform legislației in vigoare, cei care locuiau cu chirie in ansamblurile de locuințe subordonate Agenției Naționale pentru Locuințe (ANL) puteau achiziționa aceste locuințe doar in anumite condiții. Cu toate acestea, conform noilor modificari legislative, s-a produs o schimbare majora…