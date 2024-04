Stiri pe aceeasi tema

- Ahold Delhaize anunța lansarea unui hub de tehnologie in București: AD/01. Prin aceasta lansare, compania iși propune sa atraga peste 250 de specialiști in domeniul tehnologic, pentru a dezvolta inovații in experiența și serviciile oferite clienților pentru brandurile europene

- Universitatea Naționala de Știința și Tehnologie POLITEHNICA București organizeaza cea de a XIII-a ediție a POLIFEST -un eveniment unic prin care este promovata educația, inovația și tehnologia și sunt conectați viitorii specialiști cu cele mai vizionare companii din Romania. Intr-o piața a muncii…

- In septembrie și octombrie 2023, Algorithm Construcții, firma controlata de primarul Sectorului 3, Robert Negoița, a cumparat mai multe plante exotice de la companii din Turcia și Grecia, pentru care a platit aproape 300.000 de euro, scrie Buletin de București.Suma a fost cheltuita pentru portocali,…

- In prezent, Comisia Europeana mai evalueaza a treia cerere de plata, de 2 miliarde de euro net, depusa de Romania in cadrul PNRR, inca din decembrie 2023, in condițiile in care autoritațile de la București au cerut 2 luni suplimentare pentru perioada de evaluare a acestei cereri, a declarat Veerle Nuyts,…

- Astazi, 1 aprilie, a inceput greva generala a angajaților Poștei Romane care sunt nemulțumiți de nivelul salariilor, anunța, printr-un comunicat, Blocul Național Sindical (BNS), la care este afiliat Sindicatul Lucratorilor Postali din Romania (SLPR).Luni dimineața, sindicaliștii au acuzat presiuni din…

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Delhaize ''The Lion'' Nederland BV, compania care deține lanțul de supermarketuri Mega Image, intentioneaza sa preia retarilerul Profi. Tranzacția de 1,3 miliarde de euro a fost incheiata la finalul anului 2023, informeaza Agerpres. Delhaize…

- „MedLife, cea mai mare retea de servicii medicale private din Romania si singura companie cu capital romanesc din topul operatorilor de servicii medicale private, listata la Bursa, raporteaza o cifra de afaceri consolidata pro-forma de 2.24 miliarde RON, in crestere cu 25% fata de anul anterior, mentinand…

- Miercuri, 31 ianuarie, are loc la Iași Conferința organizata de Alianța Parinților din Romania, sub genericul „Copilul, dar neprețuit”. Titlul este „Adicția de Tehnologie” Sunt invitați Parintele Cezar Axinte din Constanța și Teologul Mihai Vladu din București, ambii profund implicați in procesul…