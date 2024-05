Stiri pe aceeasi tema

- Dan Petrescu (56 de ani) a oferit primele declarații dupa revenirea la CFR Cluj, echipa la carma careia a ajuns pentru a patra oara. Liber de contract dupa desparțirea de sud-coreenii de la Jeonbuk, Dan Petrescu a revenit in Superliga, la CFR Cluj, clubul pe care l-a facut de 4 ori campion din 2018…

- U Cluj a ratat calificarea in finala Cupei Romaniei și va trebui lupte in play-out pentru a spera ca mai poate ajunge intr-o cupa europeana.Oțelul a caștigat meciul cu scorul de 2-1, dupa ce elevii lui Dorinel Munteanu au reușit golul victoriei in minutul 90.Finala Cupei Romaniei se va disputa la Sibiu,…

- U Cluj a ratat calificarea in finala Cupei Romaniei și va trebui lupte in play-out pentru a spera ca mai poate ajunge intr-o cupa europeana.Oțelul a caștigat meciul cu scorul de 2-1, dupa ce elevii lui Dorinel Munteanu au reușit golul victoriei in minutul 90.Finala Cupei Romaniei se va disputa la Sibiu,…

- Dan Șucu și Victor Angelescu, acționarii Rapidului, au ramas fara cuvinte cand au vazut ca Rapid este surclasata, pe teren propriu, de CFR Cluj. Meciul din etapa a 3-a a play-off-ului s-a terminat cu victoria oaspeților, scor 4-1, dupa ce ardelenii au condus la pauza cu 4-0! Cei doi finanțatori ai giuleștenilor…

- Daniel Birligea (23 de ani), autorul unui hat-trick in Rapid - CFR Cluj 1-4, a comentat prestația lui și victoria rasunatoare contra giuleștenilor. Daniel Birligea este primul jucator advers cu hat-trick pe noul stadion din Giulești, casa Rapidului. El a punctat de 3 ori in primele 36 de minute ale…

- Gica Hagi (59 de ani) spune ca obiectivul Farului in play-off este o clasare pe podium și calificarea in preliminariile Conference League. Campioana Farul a intrat in play-off pe locul 5. Are de recuperat 5 puncte pana la obiectivul stabilit de Gica Hagi, o clasare pe podium. Poziția „vanata” este ocupata…

- Adrian Mutu, antrenorul celor de la CFR Cluj, s-a aratat șocat de victoria Rapidului, scor 4-0, in derby-ul cu FCSB, rezultat care a relansat lupta pentru titlu in Superliga. „Briliantul” a subliniat ca in lupta pentru campionat vor participa 4 echipe: FCSB, Rapid București, CFR Cluj și Universitatea…

- Damjan Djokovic (33 de ani), mijlocașul Rapidului, i-a chemat la poza, la stadionul din Gruia, pe foști amici de la CFR Cluj, iar Alexandru Ionița II nu l-a uitat pe antrenorul ardelenilor, Dan Petrescu, alaturi de care n-a avut cea mai calda relație. Rapid a invins in Gruia, 1-0 cu CFR Cluj, și a…