- CFR Cluj a oficializat revenirea lui Dan Petrescu in Gruia # Tehnicianul alaturi de care CFR a caștigat 5 titluri a fost prezentat ieri, printr-un videoclip distribuit pe rețelele de socializare # Raul Rusescu a analizat, la GSP Live, lotul pe care il are la dispoziție „Bursucul” pentru acest final…

- Clubul CFR 1907 Cluj a anunțat marți revenirea antrenorului Dan Petrescu pe banca tehnica a echipei. Noul sau contract va intra in vigoare incepand cu data de 1 iunie. Pana atunci, tehnicianul va superviza activitatea echipei doar la antrenamente, neavand

- Fostul antrenor al CFR-ului, Adrian Mutu, i-a pus la zid pe Philip Otele și pe Daniel Birligea, dupa derby-ul cu FCSB (0-1). FCSB a caștigat fara sa straluceasca derby-ul din Gruia cu CFR Cluj (1-0), iar Adrian Mutu n-a avut mila de jucatorii pe care i-a antrenat pana-n 3 aprilie, cand și-a dat demisia…

- Ioan Andone a urmarit Rapid - CFR Cluj 1-4 și nu i-a venit sa creada ca ardelenii conduceau cu 4-0 la pauza in Giulești. CFR Cluj venea dupa umilința cu Corvinul Hunedoara din Cupa Romaniei, scor 0-4, meci pe care Andone l-a vazut de pe stadion. Iar fostul antrenor din Gruia a ramas șocat de transformarea…

- Cristi Sapunaru (40 de ani), capitanul lui Rapid, a comentat infrangerea usturatoare cu CFR Cluj in etapa 3 de play-off, scor 1-4. Doar 3 minute a fost neschimbata tabela in Rapid - CFR Cluj. In minutul 4, Daniel Birligea a deschis scorul cu o lovitura de umar, la capatul unui corner executat din stanga…

- Situația tensionata din birourile lui CFR Cluj este pe cale de a se incheia. Nelu Varga și Adrian Mutu nu au ajuns la un consens pentru ca „Briliantul” sa continue in Gruia, iar finanțatorul din Gruia a anticipat totul. Echipa va avea un nou antrenor in derby-ul cu Rapid. ...

- Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, a vorbit despre transferul lui Filippo Falco (32 de ani), ultimul jucator prezentat de „feroviari” in aceasta iarna. Mijlocașul a plecat de la Steaua Roșie Belgrad la inceputul lunii ianuarie. Italianul se afla in tratative cu formația din Gruia de doua saptamani,…

- In cel de-al doilea meci din etapa a 27-a a Superligii la fotbal, vineri seara, CFR Cluj a castigat la scor partida cu nevoiasa Dinamo. Adrian Mutu a invins formatia la care a cunoscut consacrarea in Romania ca jucator Dupa 0-0 la pauza, in repriza secunda, pe stadionul din Gruia s-a deschis robinetul…