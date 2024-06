Sportiva sectiei de handbal a CSM Ploiesti, Delia Rosu, a primit o noua convocare la lotul national de cadete (2008-2009) al Romaniei, care se pregateste de participarea la „Women’s 16 European Open 2024”, turneu programat in perioada 1-5 iulie, la Goteborg. „Tricolorele” se reunesc miercuri, 19 iunie, la Ramnicu Valcea, acolo unde se vor pregati sub comanda antrenorilor Cristian Gherman si Elena Moise pana in ultima zi a acestei luni, dupa care se va pleca in Suedia. Women’s 16 European Open 2024 este un turneu ce are la start, in acest an, 20 de echipe, Romania fiind repartizata in Grupa D,…