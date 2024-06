Promovare pentru Lazăr Sambata a avut loc duelul din finala mini-competiției ce a decis cea de-a 6-a formație promovata in Liga 2 Casa Pariurilor pentru sezonul 2024/2025. Pe stadionul Milcovul din Focșani, formația locala, unde președinte este ploieșteanul Costel Lazar, a trecut cu 2-0 de CS Dinamo București, reușind astfel performanța de a promova in Liga 2! Gazdele au deschis rapid scorul prin petrolistul Robert Enache, inca din minutul 5 al partidei, acesta profitand de o ieșire eronata a portarului dinamoviștilor, Ștefan Fara, care a sarit pe sub mingea centrata din corner. Golul care a adus liniștea in tribunele… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

ziarulprahova.ro

