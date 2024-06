Un bronz la Cluj

Sala Sporturilor „Horia Demian” din Cluj-Napoca a gazduit in weekend Campionatele Balcanice de Judo pentru Juniori 4 – „U15”, prilej pentru sportiva de la CSM-CFR-CSS Ploiesti, Sonia Mare, sa obtina medalia de bronz la categoria „44 kg”! Ea a invins-o in primul meci pe Lucija Ivankovic (Bosnia si Hertegovina), apoi a pierdut in „sferturi” la Yagmur Ipec Akcay (Turcia), dupa care s-a impus in recalificari in fata sportivelor Aleksandra Marinova (Bulgaria) si Miray Pektas (Turcia) si, in lupta pentru medalia de bronz, in fata conationalei Malina Lupa. Sportivii sectiei de judo a CSM-CFR-CSS Ploiesti…