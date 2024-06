Stiri pe aceeasi tema

- Federația Romana de Handbal și Baia Mare Beach Handball Challenge, prin Asociația Plaja de la Munte, organizeaza la Baia Mare a doua ediție a Cupei Romaniei la handbal pe plaja, in perioada 14-16 iunie, in Piata Libertatii, zilnic intre orele 10.00 si 16.00. Sunt invitate toate echipele de beach handball…

- Directia Judeteana pentru Agricultura tine evidenta certificatelor de biomasa – combustibilul viitorului N. Dumitrescu In ideea protejarii mediului inconjurator, societațile comerciale din Prahova par a fi interesate, de la un an la altul, in a pune tot mai mult accent pe resursele regenerabile, dovada…

- Doua fruntașe ale Ligii A, CSO Boldești Scaieni și CSO Teleajenul Valeni, vecine de clasament și rivale ”geografic”, sunt finalistele Cupei Romaniei, faza județeana, promițand, de pe acum, un duel aprig pentru trofeu! In penultimul act al competiției, deținatoarea trofeului, CSO Boldești Scaeni, a invins…

- In prag de alegeri, un consilier liberal din localitatea prahoveana Boldești Scaeni pare atat de sigur de victorie, incat in februarie a aranjat apele pentru un nou tun imobiliar. Situația ar putea crea noi probleme pentru președintele PNL, Nicolae Ciuca, in județul Prahova, acesta negasind inca o soluție…

- Fostul jucator de prim-eșalon, ploieșteanul Ionuț Șerban (28 ani), care activeaza acum in Liga A Prahova la CSO Teleajenul Valenii de Munte, are nevoie, urgent, de ajutor. Din pacate, in urma unei stari de rau inexplicabile, cu care acesta s-a ”luptat” cateva saptamani, Ionuț, tatal unei fetițe in varsta…

- Șapte barbați cu varste intre 17 și 35 de ani sunt acuzați ca au batut alți doi intr-o parcare din Valenii de Munte, județul Prahova. Polițiștii fac, joi dimineața, percheziții la domiciliile agresorilor.

- Șapte barbați cu varste intre 17 și 35 de ani sunt acuzați ca au batut alți doi intr-o parcare din Valenii de Munte, județul Prahova. Polițiștii fac, joi dimineața, percheziții la domiciliile agresorilor.

- In turul doi, CSM Constanta intalneste Potaissa Turda, una dintre rivalele din ultimii ani. Echipa masculina de handbal CSM Constanta incepe o noua campanie in Cupa Romaniei Raureni, cu gandul de a si apara trofeul castigat anul trecut Formatia de pe litoral intra in competitie miercuri, 20 martie 2024,…