- PSD va avea candidat pentru functia de presedinte al Romaniei, conform unei decizii luate intr-un for statutar al partidului, si va castiga alegerile prezidentiale, a sustinut sambata Marcel Ciolacu . „Am spus si ieri, daca vreti va spun si astazi si maine. Noi am decis intr-un for statutar, ieri, foarte…

- Cerul deasupra Buzaului va prinde viața sambata, cand avioane NATO, inclusiv F18, Eurofighter și F16, vor participa la mult așteptatul „Boboc Air Show-BOBAS 2024”. Evenimentul va avea loc la Baza Aeriana de Instruire și Formare a Personalului Aeronautic „Aurel Vlaicu” din județul Buzau, incluzand exerciții…

- Baza Aeriana de Instruire si Formare a Personalului Aeronautic „Aurel Vlaicu” organizeaza sambata, 15 iunie 2024, ora 11.00, Ziua Porților Deschise și mitingul aerian „Boboc Air Show - Bobas 2024”.

- Premierul și presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri, 31 mai, la Alba Iulia, ca Mircea Geoana nu dorește sa fie susținut de catre PSD la alegerile prezidentiale și a punctat ca PSD va avea „cu certitudine” un candidat la aceste alegeri, transmite Agerpres.„Domnul Mircea Geoana a spus ca…

- Un sondaj recent realizat de INSCOP arata ca Mircea Geoana, actualul secretar general adjunct al NATO, ar caștiga primul tur al alegerilor prezidențiale, fiind urmat indeaproape de Marcel Ciolacu și George Simion. In topul preferințelor electoratului pentru primele poziții ale statului, Geoana se distinge…

- Intrebat, joi seara, intr-o emisiune televizata, daca este pregatit sa incheie o intelegere cu presedintele PSD, Marcel Ciolacu, liderul PNL, Nicolae Ciuca, a afirmat ca o decizie in acest sens va fi luata dupa alegerile din 9 iunie.„Va rog sa acceptati cat de poate de onest si acum sa vedem rezultatele…