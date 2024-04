Stiri pe aceeasi tema

- Cele doua proiecte de lege privind drogurile, care au trecut prin Parlament, ”au consecințe dezastruoase in ce privește sanatatea publica și chiar ordinea publica in Romania”, ii transmite medicul Eugen Hriscu, intr-o scrisoare deschisa, președintelui Iohannis. Cele doua proiecte se afla pe masa președintelui…

- "Un Pas Mare in Sprijinul Tinerilor: Locuințe Accesibile și Moderne in Inima Capitalei" Primaria Sectorului 5 anunța demararea unuia dintre cele mai mari proiecte de locuințe pentru tineri din țara, un plan ambițios finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Acest proiect reprezinta…

- Uber iși consolideaza poziția de lider pe piața de mobilitate urbana prin lansarea serviciului UberX Share in Romania, disponibil momentan doar in București. Uber lanseaza un serviciu nou, care promite sa scata prețul curselor . Momentan. acesta va fi lansat in Romania doar in București. Va fi dispobil…

- A fost vocea Generației de Aur, o interpreta admirata și apreciata de o țara intreaga, dar de care astazi puțini iși mai amintesc. Ce s-a ales de Eva Kiss, artista atat de iubita de romani, pe care „Puterea dragostei” a dus-o departe de țara in care a cunoscut celebritatea? Eva Kiss, vocea Generatiei…

- Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni (DRP) a anunțat lansarea Sesiunii de finanțare nerambursabila pentru anul 2024, destinata susținerii și promovarii identitații romanești in randul comunitaților de romani din strainatate. Secretarul de stat Gheorghe Carciu subliniaza angajamentul DRP de a…

- Ministerul Culturii a lansat programul E-patrimoniu, o inițiativa care presupune o investiție de 45 de milioane de euro și reprezinta „efortul național de digitalizare a patrimoniului cultural imobil al Romaniei„. Anunțul a fost facut de catre ministrul Culturii, Raluca Turcan, sambata, la Alba Iulia,…

- Crin Antonescu a reaparut in spațiul public dand sfaturi și emițand pareri despre PNL, Nicolae Ciuca, Eduard Hellvig și alegeri. Crin Antonescu, fostul lider al Partidului Național Liberal (PNL), a abordat intr-un interviu acordat in direct la Digi24 tema evoluției și perspectivei partidului in politica…

- 22.01.2024 COMUNICAT DE PRESAPremierul Marcel Ciolacu: Impreuna cu prim ministrul vietnamez am convenit un set de obiective pentru amplificarea schimburilor comerciale si facilitarea investitiilor in proiecte de interes comun Premierul Marcel Ciolacu a avut astazi consultari tete a tete si in plenul…