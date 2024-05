Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de chirurgi americani a transplantat rinichiul de la un porc modificat genetic la un pacient in viata, o premiera care reprezinta un nou pas catre o potentiala solutie la deficitul cronic de donari de organe, a anuntat joi un spital american, relateaza AFP. Pacientul, in varsta de 62 de ani,…

- Ministrul Economiei a avertizat! Romanii ale caror atribuții la serviciu sunt repetitive și pot fi inlocuite de roboți și de Inteligența Artificiala trebuie sa se pregateasca pentru alte locuri de munca, a afirmat ministrul Economiei, Radu Oprea. „Inteligența artificiala vine și va produce efecte intr-un…

- La 12 martie 1914 a avut loc prima expoziție a lui Constantin Brancuși la New York, iar in anul 1993 a murit fotbalistul Iuliu Bodola. In aceeași zi, dar in anul 1966, a murit pictorul Victor Brauner.

- Eleganța, emoții, povești de viața și de succes, generații aduse laolalta și performanța muzicala, sunt cateva dintre cuvintele care definesc cea de-a XIII-a ediție a evenimentului „Femei de succes – Performanța la superlativ". Unul care s-a dovedit a fi cu noroc, atat prin ...

- O femeie din Florida, care a fost lovita si tarata de un autobuz din New York si a ramas partial paralizata, a obtinut despagubiri de 72,5 milioane de dolari in urma procesului intentat impotriva companiei de transport in comun a orasului, relateaza AP, citata de News.ro.

- Petrecerea organizata de Vogue dupa BAFTA 2024. Cum s-au imbracat vedetele Ediția din acest an a Premiilor BAFTA, Oscarurile industriei britanice de film, a avut loc duminica seara la Royal Festival Hall din Southbank. Dupa gala propriu-zisa, starurile internaționale au sarbatorit in cadrul unor petreceri…

- La Libraria Humanitas din Bistrița va așteapta, intre multe alte carți extraordinare, inclusiv volumul lui Andrei Pleșu – Parabolele lui Isus, Adevarul ca poveste. O ediție noua, care are pe coperta un detaliu al tabloului Christ in Wilderness realizat de Moretto da Brescia și adapostit de Metropolitan…