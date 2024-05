Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin sapte elevi, din mai multe judete, care au participat la Olimpiada Nationala de Istorie, desfasurata la Brasov, au ajuns la spital dupa ce au mancat intr-un restaurant din Codlea, scrie Edupedu.ro. Directia de Sanatate Publica (DSP) Brasov a deschis o ancheta in acest caz, insa nu si Inspectoratul…

- Mai mulți elevi participanți la Olimpiada Naționala de Istorie, desfașurata in Brașov, au acuzat stari de greața luni seara. Aceștia au fost duși de profesori la un restaurant din localitatea Codlea, pentru pranz, potrivit Edupedu.ro . La revenirea la hotelurile in care erau cazați, in Poiana Brașov,…

- Mai mulți elevi participanți la Olimpiada Naționala de Istorie, desfașurata in Brașov, au acuzat stari de greața luni seara. Aceștia au fost duși de profesori la un restaurant din localitatea Codlea, pentru pranz. La revenirea la hotelurile in care erau cazați, in Poiana Brașov, șapte dintre elevi cu…

- In urma cu doua zile, o fetița de 4 ani dintr-o localitate din județul Calarași a murit dupa ce ar fi mancat macrou congelat. Acesta a fost cumparat de la magazinul din sat. Bunica, care era internata in spital dupa ce i s-a facut și ei rau dupa masa, a facut infarct și a murit și ea cand a primit vestea…

- DSP Alba: A crescut numarul cazurilor de pneumonii. Situația imbolnavirilor cu gripa sau infecții respiratorii. Pacienți internați S-au inmulțit cazurile de pneumonii, insa au scazut cele de gripa și infecții respiratorii, in județul Alba. Peste 200 de persoane sunt internate in spital. Direcția de…

- DSP Alba: DSP Alba: Cazurile de PNEUMONII, in creștere in județ. Scade numarul bolnavilor de gripa și cu infecții respiratorii. Cate persoane au fost internate DSP Alba: Cazurile de PNEUMONII, in creștere in județ. Scade numarul bolnavilor de gripa și cu infecții respiratorii. Cate persoane au fost…

- DSP Alba: Cazurile de PNEUMONII și infecții respiratorii, in creștere in județ. Scade numarul bolnavilor de gripa. Cate persoane au fost internate DSP Alba: Cazurile de PNEUMONII și infecții respiratorii, in creștere in județ. Scade numarul bolnavilor de gripa. Cate persoane au fost internate Direcția…

- DSP Alba: Peste 170 de persoane sunt internate in spital cu pneumonii, gripa sau infecții respiratorii. Situația imbolnavirilor A scazut numarul cazurile de grupa in județul Alba, insa a fost inregistrate mai multe pneumonii și infecții respiratorii. Sunt 173 de persoane internate in spital cu aceste…