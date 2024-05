PROGRAM MECIURI Fotbal în Vinerea Mare!

Conform hotărârii Federației, datorită Sărbătorilor Pascale, meciurile din campionatul Ligii 3 la fotbal se joacă în această săptămână în cursul zilei de vineri. Adică în Vinerea mare. The post PROGRAM MECIURI Fotbal în Vinerea Mare! first appeared on Informaţia Zilei . [citeste mai departe]