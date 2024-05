De la olimpiadă, la spital. Mai mulți elevi au avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce au mâncat la un restaurant Mai mulți elevi care au participat la Olimpiada Naționala de Istorie au ajuns la spital dupa ce au mancat la un restaurant din zona Codlea. Șapte elevi, cu varste intre 14-18 ani, din judetele Calarasi, Alba, Constanta, au inceput sa se simta rau dupa ce au ajuns la cazare. Aceștia au fost preluați de ambulanța […] The post De la olimpiada, la spital. Mai mulți elevi au avut nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce au mancat la un restaurant appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- Tinerii au acuzat stari de greața luni seara, iar echipajele Serviciului de Ambulanța Brașov i-au transportat la spital pe șapte dintre elevii cu varste intre 14-18 ani. De luni, niciun oficial nu a facut public cazul, timp de aproape trei zile. Direcția de sanatate publica Brașov a deschis o ancheta…

