Stiri pe aceeasi tema

- DECIZIE….Procurorii au finalizat un alt dosar de corupție și au trimis rechizitoriul pe masa judecatorilor Tribunalului Vaslui. Dupa Dumitru Buzatu, Daniel Buzamat, fostul șef al Reiser Barlad, va da piept cu judecatorii, pe fondul cauzei dupa ce dosarul a ajuns, ieri, in faza masurilor și excepțiilor…

- UPDATE: Dumitru Buzatu va putea ciocni ouale roșii liniștit la moșia sa de la Canțalarești, cu prilejul sarbatorilor pascale, caci, in urma cu puțin timp, instanța Curții de Apel Iași a considerat ca trebuie menținuta masura arestului la domiciliu, dispusa ieri de instanța Tribunalului Vaslui. Se pare…

- DECIZIE… Tribunalul Constanța s-a pronunțat astazi in dosarul crimei de la Mangalia. Loredana Atanasoaie a fost condamnata la 12 ani și șase luni de inchisoare pentru ca a omorat-o pe prietena ei, Alina Ciobanu. La aceasta pedeapsa s-au mai adaugat cațiva ani pentru celelalte infracțiuni comise: un…

- DECIZIE…Magistratii Tribunalului Vaslui au finalizat dosarul in care Nistor Bica Catalin Alin a fost trimis in judecata pentru omor. Instanta a decis condamnarea acestuia la 9 ani de inchisoare cu executare si l-au obligat sa plateasca cheltuieli de judecata. Sentinta nu este definitiva si poate fi…

- DECIZIE…Dupa ce au respins, rand pe rand, contestatiile formulate prin aparatorii alesi, magistratii au decis competenta materiala si teritoriala a Tribunalului Vaslui pentru a solutiona dosarul penal deschis pe numele afaceristului Marius Chariton si a primarului comunei Poienesti, Valeriu Caragata.…

- RESPINS… Dumitru Buzatu nu a primit astazi nici de la Curtea de Apel Iași „marțișorul” mult dorit, ceea ce inseamna ca pentru inca aproape o luna de zile va ramane dupa gratii, unde se afla de pe data de 22 septembrie 2023. Instanța ieșeana a considerat ca hotararea Tribunalului Vaslui de a prelungi…

- Cu mandatul de arestare prelungit, conform deciziei Tribunalului Vaslui, dar fara o decizie definitiva, Daniel Buzamat, șeful Reiser Barlad prins cu mita in frigider, a avut emoții in fața judecatorilor Curții de Apel Iași. Astfel, in loc sa ceara inlocuirea masurii privative de libertate, Buzamat a…

- NEȘANSA… Polițiștii din Huși, arestați in noiembrie pentru „luare de mita in forma continuata”, „abuz in serviciu” și, in cazul unora dintre ei, „delapidare” nu au reușit sa convinga instanța Tribunalului Vaslui nici dupa aproape trei luni de stat in arest, ca pot fi lasați in libertate, fara a periclita…