- Lista candidaturilor propuse de partidele politice ramane definitiva, transmite printr un comunicat Biroul Electoral Central BEC . Biroul Electoral Central pentru alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2024 si pentru autoritatile administratiei publice locale din anul…

- Comunicat Mircea Hava: O victorie pentru agricultori – reguli mai simple la nivelul Uniunii Europene Era momentul și cazul sa recunoaștem și sa admitem: agricultorii și fermierii Uniunii, cu atat mai mult cei din Romania, aveau nevoie sa fie incadrați intr-o forma corecta și limpede a legislației.…

- Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a decis data la care va incepe campania electorala pe posturile de radio si de televiziune, publice si private pentru alegerile europarlamentare din iunie. Aceasta va debuta pe 10 mai, la ora 0,00, si se va incheia in data de 8 iunie, la ora 7,00. Miercuri,…

- Deficitul bugetar a crescut semnificativ in primele doua luni ale anului, insa premierul Marcel Ciolacu nu pare ingrijorat. Acesta a spus ca au existat niște plați la Ministerul Apararii și este inceput de an. „Nu e nicio problema. In fiecare an in ianuarie și februarie, vine cataclismul. Nu e nicio…

- Guvernul se reuneste luni, de la ora 17.30, pentru a adopta Hotararea privind calendarul alegerilor din 9 iunie.Executivul a adoptat, vineri, ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2024 si a…