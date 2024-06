EXPLOZIE, în această seară, în municipiul Brașov! Pompierii brașoveni au fost anunțați, vineri seara, de producerea unor explozii la conductori electrici, la intersecția strazilor Griviței cu Mircea cel Batran. La fata locului s-au deplasat un echipaj CBRN, doua autospeciale de stingere, o autoscara și un echipaj SMURD. Au fost evacuate 46 de persoane și, din fericire, nu s-au inregistrat victime. O singura persoana a suferit un atac de panica și i s-a acordat asistența medicala la fața locului. In zona s-au deplasat și echipe de intervenție de la Electrica și Distrigaz. Misiunea s-a finalizat și locatarii s-au intors in locuințe. FOTO: arhiva… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov a fost anuntat, vineri seara, despre producerea unor explozii la niste conductori electrici, la intersectia strazilor Grivitei cu Mircea cel Batran. Acolo s-au deplasat un echipaj CBRN, 2 autospeciale de stingere, o autoscara si un echipaj SMURD,…

- Toți cei care s-au inscris pentru a fi membri in secțiile de vot vor caștiga intre 240 și 330 de lei pentru fiecare zi lucrata. Cei mai mulți bani vor ajunge la președinții de secții, responsabili printre altele și de numararea voturilor. Președintele secției de votare Fiecare secție de votare este…

- Un grav accident de circulație a avut loc in aceasta seara, in municipiul Brasov. Din pacate, o persoana si-a pierdut viața in urma tragicului accident, care a avut loc la intersecția bulevardelor Harmanului cu Vlahuța, in apropierea giratoriului. Echipajul SMURD venit la fața locului a fost nevoit…

- Pompierii au fost solicitați pentru a salva mai mulți boboci de rața. Angajații Detașamentului 2 de Pompieri Brașov au incheiat cu succes inca o misiune dificila. Aceștia au fost solicitați pentru a salva 5 boboci de rața cazuți in canalul de preapraplin al lacului din cartierul Noua. Misiunea a fost…

- Un barbat a suferit arsuri la maini si la picioare, marti, in urma unei explozii care s-a produs intr-un apartament din zona Copou din municipiul Iasi. Explozia a fost urmata de un incendiu, conform News.ro. Incidentul s-a petrecut, marti la pranz, intr-un bloc situat in zona Copou din municipiul Iasi.…

- Aseara, in jurul orei 23.00, pompierii brașoveni au fost solicitați sa intervina la un incendiu izbucnit in municipiul Codlea, pe strada 15 Noiembrie. Cand au ajuns echipajele la fața locului, incendiul se manifesta cu flacari violente și degajare mare de fum, acesta cuprinzand o casa și 2 anexe gospodarești.…

- Accident, astazi, la Timișul de Sus. O mașina oficiala, dintr-un corp diplomatic, a fost lovita de tren la Timișul de Sus. Traficul feroviar in zona a fost intrerupt. ISU Brașov anunța ca un autoturism a fost lovit de un tren in care se aflau aproximativ 60 de pasageri in zona localitatii Timisul de…