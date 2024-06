RADU MIHAIU … de la turnător … la deturnare de bani din fonduri publice !!! Ne-am propus pe final de companie sa scoatem in evidența modalitatea de gestionare a banului public. Sursa foto: Cetațenul.net Daca la PMB, edilul șef, Nicușor Dan este cercetat penal ca a angajat firme de avocatura cu sume exorbitante, deși avea o structura proprie de consilieri juridici, la sectorul 1 ,”duamna” Armand are se pare aceleași metehne. Licitații trucate, bani aruncați pe nimicuri, toate acestea pentru satisfacerea clientelei USR-iste. Astfel, de ce sa fie mai prejos decat colegii sai de partid, dl. primar RADU MIHAIU, poreclit de cetațeni „primarul stalpișor ” sau mai grav „primarul… Citeste articolul mai departe pe ataclapersoana.ro…

