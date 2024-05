Handbal (f) / Final de sezon, Craiova-i pe șase! Oltencele au cedat clar în capitală Echipa feminina de handbal SCM Universitatea Craiova a pierdut clar meciul disputat in fața campioanei CSM București, scor 36-22, in ultima etapa a Ligii Florilor. Astfel, formația craioveana ta incheiat pe locul al 6-lea sezonul. Gazdele au dominat clar disputa și au intrat la pauza cu un avantaj consistent, de șase goluri, scor 20-14. Diferența de valoare și-a spus cuvantul, iar ecartul dintre cele doua echipe a crescut cu cat timpul se scurgea pe tabela. Craiova nu a avut, practic, nicio șansa, iar campioana a caștigat cu 36-22. CSM București: Glauser, Davidsen, Eriksson – Ingstad 6, Arntzen… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

