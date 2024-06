Volodimir Zelenski respinge varianta unui conflict înghețat: „Le aduce beneficii rușilor, nu nouă”. Ce spune despre ajutorul SUA „Tot ceea ce este un conflict inghețat este tot un razboi”, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, intr-un interviu pentru The Guardian, preluat de Ukrainska Pravda. Liderul de la Kiev crede ca inghetarea ostilitaților ar aduce beneficii rușilor. El a mai spus ca „ajutor SUA este lent” și a explicat ca „banii care au ajuns pana acum nu sunt suficienți”.Intrebat ce parerea are despre posibilitate de a fi inghețat razboiul, varianta avansata chiar de agresorul rus, Zelenski a spus ca nu crede in aceasta varianta: „Va veni momentul toate se vor dezgheța, dintr-un motiv sau altul. Ocupantul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Michael Carpenter, directorul pentru Afaceri Europene al Consiliului Național de Securitate al Casei Albe, a declarat, intr-un interviu pentru radiodifuzorul ucrainean TSN, citat de Ukrainska Pravda, ca decizia Statelor Unite de a permite Kievului sa loveasca cu arme americane pe teritoriul Rusiei nu…

- Turcia sprijina in continuare Ucraina, dar implicarea NATO in razboi „risca sa duca la o extindere regionala” a conflictului, a atras atenția vineri, 31 mai, ministrul de externe turc Hakan Fidan, la sfarsitul reuniunii informale a sefilor de diplomatii din Alianta nord-atlantica desfasurate la Praga,…

- Secretarul de stat Anthony Blinken a confirmat, vineri, 31 mai, ca administrația Biden a dat Kievului permisiunea sa loveasca ținte militare rusești cu arme americane, transmite radiodifuzorul ucrainean Suspilne.Oficialul american a facut declarații in cadrul unei conferințe de presa de la Praga, dupa…

- Purtatorul de cuvant al Administrației Prezidențiale a Ucrainei, Serhii Nikiforov, a confirmat ca Washingtonul a permis Kievului sa foloseasca arme occidentale impotriva unor ținte din teritoriul recunoscut internațional al Rusiei, dar cu anumite condiții, transmite Zerkalo Nedeli.Potrivit lui Nikiforov,…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, le cere aliatilor Ucrainei sa ridice interdictiile impuse Kievului de a efectua atacuri pe teritoriului Rusiei cu armament din Occident. ”A venit timpul ca aliatii sa reflecteze la posibilitatea de a ridica anumite restrictii pe care le-au impus utilizarii…

- Alegerea unui economist ca ministru al apararii in Rusia arata cat de departe merge Moscova pentru a-si reforma economia astfel incat sa raspunda necesitatilor de razboi, a afirmat luni consilierul prezidential ucrainean Mihailo Podoliak, informeaza Agerpres, care preia Reuters."Rusia isi asaza aproape…

- Trupele ruse vor ataca in parți neașteptate ale frontului in timpul ofensivei de vara și ar putea incerca sa avanseze spre orașul Harkov, situat in nord-estul Ucrainei, a declarat marți, 23 aprilie, comandantul Garzii Naționale a Ucrainei, Oleksandr Pivnenko, citat de Reuters.Harkov, al doilea oraș…

- In discursul sau despre starea națiunii de joi seara, președintele Joe Biden a spus: „Un record de 16 milioane de americani incep afaceri mici și fiecare este un mic act de speranța”. „Mesajul meu catre Putin este simplu. Nu ne vom indeparta, nu ne vom inclina, eu nu ma voi inclina” – a fost una dintre…