Stiri pe aceeasi tema

- Iulian Dumitrescu, candidat la un nou mandat la șefia CJ Prahova, a povestit cum a intrebat Ministerul Transporturilor cand va incepe construcția autostrazii Comarnic-Brașov și a primit raspunsul ca nu mai devreme de 2036. Neavand raspuns clar privind finanțarea, Dumitrescu a luat inițiativa sa faca…

- „Prima data m-am dus la Ministerul Transporturilor si am intrebat ”Cam cand credeti ca se face autostrada Comarnic – Brasov?”. Raspunsul de la Ministerul Transporturilor a fost urmatorul: Nu mai devreme de 2036 va incepe. Si am zis ok, bun, nu mai devreme de 2036. Eu, in 2021 m-am apucat sa fac studiile…

- VIDEO - Rasturnare de situație in cazul lui Iulian Dumirtescu! Ciuca: Nu exista in acest moment aprobarea PNL pentru candidatura luiBiroul Electoral de Circumscriptie Judeteana nr. 31 Prahova a admis, vineri, propunerea de candidatura a presedintelui PNL Prahova, Iulian Dumitrescu, inculpat pentru coruptie…

- "Presedintele PNL Prahova, Iulian Dumitrescu, a depus astazi, 24 aprilie a.c., semnaturile si dosarul de candidatura pentru un al doilea mandat in fruntea Consiliului Judetean. Decizia a fost luata in urma discutiilor cu primarii si ceilalti alesi locali care i-au solicitat lui Dumitrescu sa existe…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, liberalul Iulian Dumitrescu, a declarat joi ca atat Constitutia cat si Statutul partidului ii permit sa candideze la alegerile locale din 9 iunie, insa este o decizie personala, pe care trebuie sa o ia. Despre dosarul penal in care este acuzat de luare…

- Nicolae Ciuca a fost intrebat joi, 21 martie, daca PNL in susține pe Iulian Dumitrescu pentru un nou mandat de președinte al Consiliului Județean Prahova, in ciuda faptului ca acesta este cercetat sub control judiciar de DNA sub acuzația de luare de mita. PNL Prahova a anunțat miercuri seara ca il propune…

- Comisarul european pentru Transporturi, Adina Valean, a vorbit despre o autostrada pentru care Romania nu a cerut aproape niciodatafonduri europene, așa ca a ramas de 30 de ani la stadiul de proiect. In tot acest timp, romanii iși blesteama zilele circuand bara la bara. Adina Valean a vorbit despre…

- V. S. Deși se afla in vizorul Direcției Naționale Anticorupție și este inca sub control judiciar instituit de catre anchetatori, se pare ca Iulian Dumitrescu, fost șef al filialei prahovene a PNL, dar și președinte suspendat al Consiliului Județean Prahova, ar vrea sa candideze pentru un nou mandat…