Handbal (f) / SCMU Craiova nu s-a ales cu nimic din deplasarea de la Zalău Echipa feminina de handbal SCMU Craiova a pierdut inca un meci in Liga Naționala și continua sa dezamageasca in acest sezon. Trupa lui Costin Dumitrescu s-a impotmolit la Zalau, acolo unde a cedat la cinci goluri diferența, scor 29-24. Partida a contat pentru etapa a 22-a din Liga Florilor și a consființit cel de-al treilea eșec din ultimele patru runde al gruparii oltene. Soarta partidei s-a decis, in mare parte, in prima repriza. Gazdele au jucat cu incredere, dar și cu „foame“ de puncte și și-au stabilit un avantaj destul de consistent la finele primelor 30 de minute, scor 15-9. In partea secunda,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

