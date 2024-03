Stiri pe aceeasi tema

- CSM Bucuresti, detinatoarea trofeului, s-a calificat fara emotii in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la handbal feminin, dupa ce a invins-o pe SCM Ramnicu Valcea cu scorul de 42-30 (20-16), sambata, in deplasare. Cristina Neagu a marcat 10 goluri pentru ”tigroaice”, Trine Oestergaard Jensen a…

- In 21 februarie, cu incepere de la ora 15.00, CS Minaur joaca in deplasare in Liga Florilor MOL. Sala „Apollo” din capitala va gazdui partida dintre CS Minaur și CSM București, joc din cadrul etapei cu numarul 17 din Liga Floorilor MOL. Nu va fi un meci ușor pentru baimarence, CSM fiind calificata in…

- Stafful tehnic al echipei nationale feminine de handbal a Romaniei a convocat 18 jucatoare pentru meciurile cu Croatia, din preliminariile Campionatului European – EHF EURO 2024, a anuntat Federatia Romana de Handbal pe site-ul sau oficial. Partidele vor avea loc pe 28 februarie (la Bistrita) si pe…

- CSM Corona Brasov si CS Magura Cisnadie au reusit a cincea lor victorie in acest sezon al Ligii Nationale de handbal feminin, sambata, pe teren propriu, in etapa a 16-a. CSM Corona Brasov a trecut de CS Minaur Baia Mare cu 28-27, condusa de Stefania Lazar si Bobana Klikovac, cu cate 6 goluri,…

- Continua seria rezultatelor negative pentru echipa feminina de handbal. SCMU Craiova a pierdut al 6-lea meci consecutiv in campionat, 25-27 cu Bistrița pe teren propriu și astfel de indeparteaza tot mai mult de locul al 5-lea, ultimul care duce in Europa din campionatul romanesc. Partida a contat pentru…

- Voleibalistii de la SCMU Craiova au obtinut, miercuri seara, o noua victorie importanta si de trei puncte in Divizia A1 . Formatia pregatita de Danut Pascu s-a impus pe terenul celor de la Baia Mare cu scorul de 3-1 (25-16, 19-25, 25-23, 25-20), la capatul unui meci in care diferenta de valoare a fost…

- CS Rapid Bucuresti si HC Dunarea Braila au obtinut victorii in deplasare, miercuri, in etapa a 13-a a Ligii Nationale de handbal feminin.Vicecampioana CS Rapid Bucuresti a invins-o pe CS Magura Cisnadie cu scorul de 33-28 (16-15), potrivit Agerpres. Orlane Kanor a marcat 8 goluri pentru Rapid, Andjela…

- In cursul zilei de marti a avut loc tragerea la sorți pentru meciurile din optimile de finala ale Cupei Romaniei la handbal feminin. SCMU Craiova a fost lipsita de noroc, iar in faza optimilor i-a fost repartizata una dintre cele mai puternice echipe din campionat, Rapid Bucuresti. Mai mult de atat,…