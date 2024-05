Stiri pe aceeasi tema

- Europa se afla in plina epidemie de tuse convulsiva, o boala extrem de contagioasa care a explodat in ultima perioada din cauza ratei scazute de vaccinare. Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor trage un mare semnal de alarma.

- Dupa unui regres in anii pandemiei, tusea convulsiva a inceput sa circule din nou in Europa. Intre ianuarie și martie s-au inregistrat 32.000 de cazuri. Sunt 19 decese de la inceputul anului 2023, 11 in randul copiilor cu varsta sub 1 an.

- Tarile europene au raportat o inmultire considerabila a cazurilor de tuse convulsiva in 2023 si in primele trei luni din 2024, numarul cazurilor identificate fiind de zece ori mai mare comparativ cu fiecare dintre cei doi ani anteriori, a transmis ieri Agenția Reuters, preluata de Agerpres. In total,…

- Statele europene au inregistrat o creștere semnificativa a cazurilor de tuse convulsiva anul trecut și in primele trei luni din 2024, iar numarul cazurilor a fost de zece ori mai mare decat in 2021 și 2022, a relatat Reuters, preluata de Agerpres.Tusea convulsiva este o infectie bacteriana care afecteaza…

- In total, au fost raportate aproape 60.000 de cazuri de catre tarile din Uniunea Europeana si din Spatiul Economic European intre ianuarie 2023 si aprilie 2024, a anuntat miercuri Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC), potrivit Ziare.com care citeaza Reuters. De ce raceala se agraveaza…

- O boala rara face tot mai multe victime la nivel european. Mai multe cazuri de infectari au fost descoperite la granița cu Romania, iar cinci persoane și-au pierdut viața, din cauza complicațiilor. Cum de manifesta simptomele și la ce trebuie sa fim atenți!

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o avertizare de calatorie pentru o țara din Europa, și anume Germania. Iata ce trebuie sa știe romanii care au in pan sa calatoreasca in aceasta perioada spre aceasta destinație!

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a anunțat incetarea alertei epidemiologice de gripa, dupa ce numarul cazurilor a scazut. Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a anunțat incetarea alertei epidemiologice de gripa, avand in vedere succesiunea a trei saptamani in care atat numarul…