Baza de agrement de la Sacelu, din județul Gorj, este aproape de final cu pregatirile pentru deschiderea noului sezon. Se are in vedere achiziția de materiale pentru intreținere și curațenie. Acestea vor fi utilizate pentru intreținerea plajelor și a imobilelor existente. Baza de Agrement de la Sacelu este deținuta de Complexul Energetic Oltenia. Pana acum au mai fost facute achiziții pentru pregatirea și dotarea bazei și a plajelor. Bazinele cu ape minerale se vor deschise catre finalul lunii mai, inceputul lunii iunie, in funcție și de evoluția temperaturilor. Șefii Complexului Energetic Oltenia…