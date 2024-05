Nicolae Ciucă, „Un ostaș în slujba țării”. Își lansează cartea Iși lanseaza cartea! Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a anuntat, luni, ca isi va lansa in luna iunie cartea „Un ostas in slujba tarii”. Cartea va aparea la Editura RAO, iar toate incasarile vor fi donate catre initiative caritabile, a precizat Ciuca . „Paginile acestei carti sunt despre mine. Nu despre functiile pe care le-am ocupat, nu despre imaginea mea publica, nu sunt bilant si nici program electoral. Sunt gandurile mele despre ce a insemnat tranzitia de la om de armata la om politic. Sunt despre viata mea, cea din spatele pupitrului, a microfonului sau a televizorului”, a scris Nicolae Ciuca,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

