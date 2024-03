Stiri pe aceeasi tema

- Echipa masculina de volei SCMU Craiova a caștigat cu scorul de 3-1 (16-25, 25-7, 25-14, 25-19) meciul disputat in deplasare, la Dej, cu Unirea, din cadrul etapei cu numarul 21 din Divizia A1. Acest succes inca le menține alb-albaștrilor mici speranțe la locul al patrulea, dar cu condiția ca Dinamo sa…

- Echipa masculina de volei SCMU Craiova are parte de o deplasare in aceasta saptamana, urmand sa evolueze impotriva formatiei CS Unirea Dej. Partida conteaza pentru etapa 21 din Divizia A1. Inaintea acestei confruntari, baietii lui Danut Pascu ocupa locul 5, cu 37 de puncte, in timp ce gazdele se regasesc…

- Voleibalistii de la SCMU Craiova au parte de un duel extrem de important sambata, in capitala. Alb-albaștrii vor juca impotriva Stelei Bucuresti, de la ora 18.00, iar cele trei puncte sunt vitale pentru accederea in primele patru pozitii din clasament. Partida va conta pentru etapa a 20-a din Divizia…

- Voleibalistii de la SCMU Craiova au inregistrat cel de-al doilea esec consecutiv in Divizia A1, miercuri seara, in deplasarea de la Dinamo. Formatia alb-albastra a cedat cu scorul de 3-1 (25-21, 25-22, 19-25, 27-25) la capatul unui meci echilibrat, in care doar micile detalii, dar si norocul au facut…

- Voleibalistii de la SCMU Craiova vor disputa, in acest weekend, un nou meci cu puncte importante puse in joc. Trupa lui Dan Pascu se va deplasa la Cluj, pentru meciul cu Universitatea, iar obiectivul este unul clar: victoria de trei puncte! Partida va avea loc sambata, de la ora 14.00 si va conta pentru…

- Voleibalistii de la SCMU Craiova au obtinut, miercuri seara, o noua victorie importanta si de trei puncte in Divizia A1 . Formatia pregatita de Danut Pascu s-a impus pe terenul celor de la Baia Mare cu scorul de 3-1 (25-16, 19-25, 25-23, 25-20), la capatul unui meci in care diferenta de valoare a fost…

- Voleibaliștii de la SCMU Craiova parea sa aiba parte de o misiune facila sambata dupa masa, in Sala Ion Constantinescu din Banie, dar nu a fost deloc așa. Formația pregatita de Dan Pascu a trecut in patru seturi de Timișoara, scor 3-1 (25-11, 15-25, 25-13, 25-12), penultima clasata in Divizia A1 și…

- In cursul zilei de marti a avut loc tragerea la sorți pentru meciurile din optimile de finala ale Cupei Romaniei la handbal feminin. SCMU Craiova a fost lipsita de noroc, iar in faza optimilor i-a fost repartizata una dintre cele mai puternice echipe din campionat, Rapid Bucuresti. Mai mult de atat,…