- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a promis continuarea operatiunilor militare din Fasia Gaza, spunand ca tara sa este pregatita sa ramana singura si sa "lupte cu unghiile" daca va fi necesar, relateaza BBC citat de Rador Radio Romania.

- Israelul urma sa faca primii pași spre o ofensiva terestra in orașul Rafah, din sudul Fașiei Gaza, in aceasta saptamana, dar a amanat aceste planuri, deoarece analizeaza ce raspuns sa dea la atacul Iranului din weekend, au declarat doua surse israeliene pentru CNN.Iranul a lansat in noaptea de sambata…

- Jake Sullivan, consilierul pentru securitate nationala al presedintelui american Joe Biden, a declarat marti, la Washington, ca nu a vazut inca un "plan credibil si executabil" pentru evacuarea si relocarea populatiei din Rafah. El a spus ca Israelul nu a detaliat modul in care civilii ar putea fi adapostiti…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat luni ca a fost stabilita o data pentru o ofensiva asupra orasului Rafah care, potrivit Israelului, este unul dintre ultimele bastioane ale Hamas in Fasia Gaza, relateaza AFP, potrivit stiripesurse.ro. Victoria asupra miscarii islamiste palestiniene “necesita…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat ca a aprobat planurile unei ofensive terestre impotriva militantilor Hamas din orasul Rafah, adaugand ca armata israeliana se pregateste pentru evacuarea celor aproximativ 1,5 milioane de civili care se adapostesc acolo, informeaza Rador Radio Romania.…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat sambata seara ca negocierile privind un posibil acord care sa asigure eliberarea ostaticilor israelieni ținuți captivi in Fașia Gaza sunt blocate din cauza cererilor „delirante” formulate de Hamas, conform Ynetnews, scrie Rador Radio Romania. „Esența…

- Presedintele american Joe Biden a facut un nou apel la protejarea populatiei civile din Rafah, in contextul in care Israelul pregateste o operatiune militara care vizeaza sudul Fasiei Gaza, informeaza marți, 13 februarie, agențiile DPA si AFP, potrivit Agerpres.O operatiune militara in Rafah "nu ar…

- Asaltul israelian de la Rafah ar fi o amenintare pentru negocierile vizand eliberarea ostaticilor (responsabil Hamas)Orice operatiune a fortelor israeliene asupra orasului Rafah ar insemna o amenintare pentru negocierile vizand eliberarea de ostatici in schimbul prizonierilor palestinieni, a atentionat…