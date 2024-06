Stiri pe aceeasi tema

- Thomas Tuchel (50 de ani), antrenorul german caștigator al Ligii Campionilor cu Chelsea, al carui contract cu Bayern Munchen expira chiar astazi și nu va fi prelungit, ar putea sa preia rolul de tehnician la Manchester United. La capatul unui sezon in care a ajuns in semifinalele UCL cu Bayern Munchen,…

- Javier Tebas, președintele La Liga, a anunțat ca Kylian Mbappe (25 de ani) a semnat cu Real Madrid. Mbappe și-a anunțat public desparțirea de PSG și a jucat deja ultimul meci pe Parc des Princes, cu Toulouse, scor 1-3. S-a ințeles cu Real Madrid și anunțul oficial va veni dupa finala Champions League,…

- Kylian Mbappe (25 de ani) a publicat un mesaj de adio vineri, la aproape 3 luni dupa ce PSG i-a confirmat plecarea la finalul sezonului. Transferul lui Mbappe la Real Madrid din postura de jucator liber de contract e iminent, dar momentan spaniolii n-au facut anunțul oficial, transmite jurnal. Jurnaliștii…

- Internationalul englez Harry Kane, atacantul echipei Bayern Munchen, a marcat al optulea sau gol in actuala editie a Ligii Campionilor la fotbal, marti seara pe Allianz Arena, in meciul cu Real Madrid, egalandu-l astfel pe francezul Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) in fruntea clasamentului golgheterilor…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a anunțat ca incepand de maine (luni) va incepe incarcarea cardurilor pentru alimente cu o noua transa de 250 de lei, pentru un numar de aproximativ 2,6 milioane beneficiari eligibili.

- Duminica se redeschide circulația pe Podul Grant, pe sensul Crangași-Turda, a anunțat miercuri primarul general al Capitalei, Nicușor Dan. Potrivit acestuia, circulația rutiera pe sensul Crangași-Turda va fi redeschisa duminica, la ora 11.00, conform Mediafax.Tot atunci se va relua și circulația…

- Vinicius Junior (23 de ani), extrema stanga de la Real Madrid, a fost criticat de Predrag Mihatovic (55 de ani) pentru atitudinea pe care o arata in ultima perioada. Vinicius a fost foarte tensionat in partida cu RB Leipzig, scor 1-1, din „optimile” Ligii Campionilor. Cu cateva minute inainte ca brazilianul…

- Cotidianul francez L'Equipe scrie ca PSG va incasa intre 100 și 150 de milioane de euro la plecarea lui Kylian Mbappe la Real. Procent din bonusul pe care i l-au pregatit madrilenii. Transferul lui Kylian Mbappe la Real Madrid inca n-a fost parafat. Dar ies la lumina detalii spectaculoase din tranzacția…