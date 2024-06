Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie avertizeaza ca sambata in nordul țarii pot fi averse, vijelii și grindina.Meteorologii au emis doua avertizari, cod galben și cod portocaliu, valabile in jduețele Maramureș și Satu Mare.

- Directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a declarat ca, dupa o perioada de vreme rece și ploioasa, incepand din acest weekend, temperaturile vor inregistra o creștere semnificativa.

- Vremea va fi instabila in luna mai, zilele insorite si calde, uneori chiar caniculare, alternand cu zilele reci si ploioase, in timp ce ploile vor avea adesea caracter torential, conform caracterizarii climatice a acestei luni, publicata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- Spaniolii se bucura in prezent de temperaturi ridicate și vreme caniculara, insa meteorologii avertizeaza ca vremea se va schimba radical in zilele urmataore. In Spania, in prezent, termometrele au aratat pina la 32 de grade Celsius in mai multe orase, depasind cu peste 7 grade media pentru aceasta…

- In anumite zone din țara sunt anunțate ninsoriElena Mateescu, directorul executiv al Administrației Naționale de Meteorologie, a confirmat, la unh post TV, ca, de miercuri, temperaturile vor incepe sa scada semnificativ in intreaga țara.„De marți, vom observa o schimbare in evoluție. Vom mai vorbi de…

- In anumite zone din țara sunt anunțate ninsoriElena Mateescu, directorul executiv al Administrației Naționale de Meteorologie, a confirmat pentru Antena 3 CNN ca de miercuri, temperaturile vor incepe sa scada semnificativ in intreaga țara. „De marți vom observa o schimbare in evoluție. Vom mai vorbi…

- Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele normale pe intreg teritoriul Romaniei, in urmatoarele patru saptamani, iar precipitatiile vor fi deficitare, cu anumite exceptii in unele zone si perioade, cand vor fi apropiate de cele normale sau usor excedentare, potrivit prognozei emise de Administratia…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț de ultim moment! Vremea se schimba radical in Romania! Vor fi 23 de grade in Celsius. Dupa episodul de iarna, urmeaza vreme frumoasa in țara noastra.