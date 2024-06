Stiri pe aceeasi tema

- Jude Bellingham a caștigat primul sau trofeu Champions League cu Real Madrid (al 15-lea din istoria clubului spaniol), iar starul englez a oferit un moment amuzant la finalul partidei cu Borussia Dortmund.

- Atmosfera la finala Champions League dintre Borussia Dortmund și Real Madrid a fost una incendiara, și la propriu și la figurat. Nemții au caștigat clar duelul fanilor celor doua combatante. Reporterii GSP Aurelian Botezatu, George Nistor și Daniel Scorpie se afla la Londra și transmit cele mai noi…

- 254 de fani Real Madrid nu au putut ajunge la finala Champions League de sambata contra Borussiei Dortmund, deoarece zborul care trebuia sa ii duca la Londra s-a anulat din cauza unei defecțiuni a avionului. Borussia Dortmund - Real Madrid, finala Champions League, e redata live text de catre GSP.ro…

- Au inceput deja emoțiile pentru cupele europene. FCSB sta cu ochii pe finala Champions League și se roaga sa caștige fotbaliștii lui Carlo Ancelotti. Aici nu este vorba despre simpatii, ci despre calcule. O eventuala victorie a Borussiei Dortmund ii poate incurca grav pe campionii Romaniei. Haideți…

- Miercuri va avea loc penultimul meci din sezonul 2023-2024 al Champions League, Real Madrid și Bayern Munchen urmand sa se dueleze pe „Santiago Bernabeu” pentru un loc in marea finala. Cele doua echipe au terminat la egalitate in turul de pe Allianz Arena, scor 2-2, iar adversara Borussiei Dortmund…

- Alexandru Barbu revine cu o noua ediție GSP Live, astazi, de la 11:00, alaturi de jurnalistul GSP Daniel Grigore. Borussia Dortmund s-a calificat in finala Ligii Campionilor, dupa o noua prestație impecabila, de data aceasta pe „Parc des Princes”, scor 1-0 (2-0 la general). Astazi, „galbenii” iși vor…

- Borussia Dortmund s-a impus tur-retur cu PSG, de fiecare data cu 1-0, și s-a calificat astfel in finala Champions League, unde va da piept cu invingatoarea „dublei” Real Madrid - Bayern Munchen, 2-2 in tur. Scenariul in care Germania va trimite 6 echipe in proximul sezon al Ligii Campionilor prinde…

- Borussia Dortmund este aproape de finala Champions League, dupa 1-0 cu PSG. Daca obține un rezultat favorabil in returul de pe 7 mai, de la Paris, nemții vor fi din nou in ultimul act al Ligii, dupa 11 ani. Aflata pe locul 5 in Bundesliga, Borussia impresioneaza in Champions League. A eliminat-o pe…