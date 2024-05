Stiri pe aceeasi tema

- O mașina a unui barbat din Maramureș a ars ca o torța dupa ce a lovit poarta unui restaurant de la marginea DN 18, in Baia Sprie. Șoferul a reușit sa iasa la timp din autoturismul care a fost complet distrus de flacari, in cele din urma. Din fericire, a scapat cu rani ușoare. Nu consumase alcool, spun…

- Mare ghinion pe un clujean. Camioneta acestuia s-a aprins pe o strada din Constanța. Mașina a ars ca o torța. Incendiul a izbucnit miercuri dimineața pe 1 Mai, pe Șoseaua Mangaliei din Constanța. In interiorul autovehiculului se aflau 4 muncitori cand la un moment dat, partea din fața a cabinei s-a…

- In urma cu puțin timp, o mașina a ars ca o torța in localitatea Stramba. Din fericire, șoferul a apucat sa iasa din mașina și sa se salveze. Un incendiu a cuprins o mașina, la ieșirea din localitatea Stramba, spre Ilva Mica. Au intervenit pompierii militari de la Stația Prundu Bargaului. Din fericire,…

- Culița Sterp este in Italia, acolo unde are de onorat cateva evenimente in mai multe orașe, dar a dat de probleme de cum a ajuns. Artistul spune ca s-a trezit ca mașina i-a fost sparta, iar de curand, a facut un apel la cei care i-au furat din autoturism sa ii dea inapoi lucrurile. Are de gand sa mearga…

- O mașina a ars complet, miercuri la orele amiezii, pe strada din satul Viforata, comuna Aninoasa. Intr-un decurs de cateva minute, autoturismul s-a facut scrum dupa ce ars ca o torța. Din fericire, nu au existat victime in urma incendiului auto. La fața locului, pompierii Detașamentului Targoviște au…

- FOTO Intervenția Salvamont Alba in miez de noapte: O familie cu un copil de 5 luni, salvata din nameți. Au ramas inzapeziți cu mașina in zona Șureanu Intervenția Salvamont Alba in miez de noapte: O familie cu un copil de 5 luni, salvata din nameți. Au ramas inzapeziți cu mașina in zona Șureanu Doi adulți…

- Incidentul s-a produs, duminica, 10 martie, in zona kilometrului 80 al autostrazii A1, sensul de mers catre Bucuresti, dupa ce șoferul a observat ca iese fum de sub capota și a reusit sa traga masina pe banda de urgenta.Șoferul si cei doi pasageri aflati alaturi de el s-au salvat, ieșind in ultimul…

- FOTO INCENDIU intr-un cartier din Alba Iulia: O mașina a ars ca o torța Un incendiu a izbucnit joi dimineața (22 februarie) pe o strada din Alba Iulia. In jurul orei 6.00, pompierii militari au intervenit pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la un autoturism. Cand pompierii au ajuns la fața…