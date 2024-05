Stiri pe aceeasi tema

- DOLIU… Poetul, prozatorul, criticul literar si ziaristul George Irava a incetat din viata la varsta de 88 ani. Trupul neinsufletit al acestuia a fost depus la Capela Bisericii „Sfantul Spiridon” din Barlad, urmand ca inmormantarea sa aiba loc joi, 16 mai, in Cimitirul Eternitatea din oras. Familia indurerata…

- Imagini cu doi cai alergandin centrul Londrei au ajuns virale pe rețelele sociale. Aveau șa și capastru, iar unul dintre ei parea a fi plin de sange. Poliția londoneza a apelat la ajutorul armatei pentru a-i gasi. Patru persoane au fost ranite. ACTUALIZARE 14.30 Serviciul de Ambulanța din Londra a transmis…

- AJUTOR… Un baietel de doar patru ani, din judetul Vaslui, are nevoie de ajutorul oamenilor cu suflet mare. Se numeste Pavel Boitan si a fost diagnosticat recent cu leucemie, o forma de cancer al celulelor sangelui sau al maduvei osoase. Familia a hotarat sa mearga cu el la un spital din Italia, unde…

- TRAGIC… Un accident rutier extrem de grav s-a petrecut in aceasta dimineața, pe raza localitații Valeni, comuna Padureni. Autoturismul in care se aflau cinci tineri, trei fete și doi baieți, cu varste intre 17 și 21 de ani, s-a izbit violent de un cap de pod. In urma impactului, dar și a rostogolirii…

- DUREROS… Un tanar de 29 de ani din municipiul Huși, șofer pe camion in Germania, și-a pierdut viața intr-un cumplit accident rutier. Francisc Cioloca nu a avut nicio șansa sa scape cu viața, dupa ce vehiculul de mare tonaj pe care il conducea pe autostrada A7, in direcția Wurzburg, a intrat in coliziune…

- ULTIMA ORA… In urma cu puțin timp, un autoturism Volkswagen cu numere de Vaslui a fost implicat intr-un accident rutier, petrecut in municipiul Iași, in zona Socola. Din primele informații ar fi vorba despre o tamponare in trafic cu un vehicul cu numere de Iași, impactul fiind unul destul de dur, fiind…

- INCONȘTIENT… Un adolescent in varsta de 17 ani, din comuna Danești, a provocat haos pe raza comunei Valeni, dupa ce, beat fiind, a furat o mașina, apoi a intrat cu ea intr-un șanț, avariind serios autoturismul. Solicitați de proprietarul mașinii, polițiștii au identificat și depistat hoțul, pe care…

- GRAV… Un incendiu de proporții a avut loc, ieri dimineața, in localitatea Moara Domneasca, comuna Valeni. Din cauza unui scurtcircuit produs la un tablou electric situat intr-un garaj, s-au aprins materialele plastice din apropiere. Focul a cuprins apoi o camera tehnica, garajul și acoperișul unei case…