Stiri pe aceeasi tema

- Nivelul de violența al discursurilor a atins cote maxime in SUA, dupa condamnarea penala a fostului președinte Donald Trump. Taberele sunt oricum bine delimitate intre republicani și democrați, in contextul anului electoral – in noiembrie Joe Biden și Trump vor concura din nou in alegeri. Apariția din…

- Ministrul de Interne al Slovaciei, Matus Sutaj Estok, a declarat ca țara sa este in pragul razboiului civil din cauza tensiunilor politice. El a indemnat la incetarea raspandirii comentariilor de ura pe rețelele de socializare, transmite Euronews. Ministrul a spus ca atacul asupra lui Robert Fico a…

- Biroul Electoral Central a anuntat, luni, ca, in urma tragerii la sorti, a fost stabilita ordinea de pe buletinele de vot a partidelor politice, aliantelor electorale si politice, organizatiei cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care au depus liste de candidati la alegerile europarlamentare…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca nu i-a cerut lui Cristian Popescu Piedone sa-și retraga candidatura pentru Primaria Capitalei, pentru ca „nu-și permite” sa faca acest lucru. El spune ca doar l-a invitat sa se alature celorlalți candidați și primari PSD pentru proiecte dedicate…

- SUA se așteapta ca Iranul sa lanseze atacuri impotriva mai multor ținte din Israel in urmatoarele zile, dar Washingtonul este pregatit sa ajute la interceptarea oricaror arme lansate asupra aliatului sau, a transmis vineri seara președintele Joe Biden. Administrația americana este in alerta maxima pentru…

- Președintele american Joe Biden a comis o gafa de proporții rare, dupa ce a fost surprins spunand ca el și premierul israelian Benjamin Netanyahu trebuie sa aiba o intalnire „de venire la Iisus”. Cuvintele folosite de președinte american au, pentru creștinii vorbitori de limba engleza, semnificația…

- Nikki Haley se retrage miercuri oficial din cursa alegerilor interne din Partidul Republican, dupa ce a suferit o infrangere majora marți, in mai multe state. Consecința este ca fostul președinte Donald Trump va fi candidatul pentru alegerile prezidențiale din noiembrie, cand probabil se va repeta finala…

- Nikki Haley se retrage miercuri oficial din cursa alegerilor interne din interiorul Partidului Republican, dupa ce a suferit o infrangere majora marți in mai multe state. Consecința este ca fostul președinte Donald Trump va fi candidatul pentru alegerile prezidențiale din noiembrie, cand probabil se…