Imagini spectaculoase: Hubble a fotografiat răsăritul unei stele Telescopul spațial Hubble a trimis pe Pamint o noua imagine care surprinde rasaritul unei stele asemanatoare cu Soarele nostru. Noua imagine arata un sistem stelar triplu situat la aproximativ 550 de ani lumina de noi. Aceste trei stele stralucesc in cavitatea nebuloasei, luminand norii din jur. Ele sint cunoscute sub numele de HP Tau, HP Tau G2 și HP Tau G3. {{745478}}HP Tau (in nor și d Citeste articolul mai departe pe noi.md…

