- 'Bataușa de polițiști' din Capitala a fost reținuta: imagini uluitoare cu atacul tinerei / VideoO tanara din Capitala, supranumita 'bataușa de polițiști', a fost reținmuta și va fi propusa pentru arestare dupa ce a agresat doi agenți care se aflau in misiune."La data de 22.03.2024 procurorul…

- Imagini cu Salman Khan in tandrețuri cu o tanara actrița au devenit virale pe rețelele de socializare, pe Instagram și pe TikTok. Deși pozele sunt mai vechi, acestea au creat isterie in randul fanilor din Romania, care s-au intrebat de ce actorul de la Bollywood nu se pozeaza așa și cu Iulia Vantur,…

- Imagini socante surprinse in traficul din Capitala. Pe geamul deschis al unui BMW aflat in mers se vede un copil mic, aplecat peste usa masinii. Copilul este imbracat cu o geaca roz si poarta o caciulita in cap.

- Silviu Prigoana a avut grija ca vila sa din Capitala sa fie amenajata cu bun gust și spune ca se simte ca in vacanța in casa lui, avand atat mare, cat și munte acolo. Iata imagini din interiorul locuinței in care a stat candva cu Adriana Bahmuțeanu!

- Farul - Dinamo 0-2 // „Cainii” s-au impus la Ovidiu prin reușitele lui Velkovski (29) și Politic (48) și au obținut prima victorie din acest an in Liga 1. Dupa meci, jucatorii au sarbatorit alaturi de sutele de suporteri care au facut deplasarea, apoi au mers la vestiare, unde au celebrat la fel de…

- Vazut de la inalțime, Chișinaul arata spectaculos, indiferent de anotimp. In aceste zile, capitala are un farmec aparte, datorita stratului de zapada, care s-a așezat peste pamant. Primarul Ion Ceban a postat mai multe imagini cu unele dintre cele mai frumoase locuri din oraș, fotografiate de sus, pe…

- „Toate calificativele disprețuitoare din partea primarului capitalei, in adresa cetațenilor care-și exprima nemulțumirea in legatura cu modul de gestionare ineficienta a intemperiei, deterioreaza relația dintre administrația locala și cetațeni”. Reacția aparține purtatorului de cuvant de la Guvern,…