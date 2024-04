Mulți aditivi din alimentele procesate măresc riscul de diabet de tip 2 Mulți aditivi – numiți emulgatori – folosiți in mod curent in numeroase alimente procesate, in special in dulciuri, sunt implicați in apariția diabetului de tip 2. In premiera, o echipa de cercetatori francezi din cadrul Institutului Național de Cercetare in Agricultura, Alimentație și Mediu au analizat legatura dintre emulgatori și riscul dezvoltarii diabetului de tip […] The post Mulți aditivi din alimentele procesate maresc riscul de diabet de tip 2 appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

