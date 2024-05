Stiri pe aceeasi tema

- Premierul il susține pe Mugur Isarescu. Marcel Ciolacu a fost intrebat, in emisiunea Insider politic, de la Prima TV, daca il sustine pe Mugur Isarescu pentru un nou mandat la sefia BNR . „Romania are nevoie de stabilitate monetara si cred ca domnul Isarescu trebuie sa mai ia un mandat”, a raspuns Marcel…

- „Am spus si in Qatar, si la Abu Dhabi si o spun – Comarnic-Brasov se va face in parteneriat public-privat fiindca sunt in jur de 4-5 miliarde de euro si, stim, pe banii atrasi de domnul Grindeanu, nu putem sa-i dimensionam pe toti pentru Comarnic-Brasov. Peste doua saptamani cred ca primii indicatori…

- Marcel Ciolacu a transmis, la Romania TV, ca nu a cerut niciodata explicit retragerea din cursa pentru București a lui Cristian Popescu Piedone. Eu nu cer retragerea lui Piedone. Am cerut-o? Nu. V-am explicat chiar de vreo doua ori. Mi s-a parut mie destul de clar. Dar, daca doriți, a treia oara, poate…

- „Aprobam azi si reorganizarea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei. Deja 9 din cele 20 de institutii centrale ale Guvernului si-au redus structura de personal si vom accelera procesul cu restul ministerelor, ca sa ne incadram in termenul asumat, de 30 iunie”, a explicat Marcel…

- „Guvernul se va implica direct in sustinerea proiectului pentru imbunatatirea metodelor de evaluare imagistica a pacientilor oncologici, aflat in derulare la Spitalul Universitar de Urgenta din Bucuresti. Suntem interesati sa colaboram pentru aplicarea si in Romania a celor mai eficiente terapii, in…

- Premierul a facut anunțul. Marcel Ciolacu a declarat ca este exclus ca in anul 2025 sa creasca taxele și impozitele pentru mediul privat. Acesta a declarat ca, deși este un fan al impozitarii progresive, ar fi de acord sa ramana cota unica, daca aceasta este cu adevarat unica pentru toata lumea. Marcel…

- Angajații de la Biblioteca Județeana „A.D. Xenopol” și de la Complexul Muzeal Arad vor beneficia de majorari salariale, incepand chiar din luna aprilie. Masura este... The post Majorari salariale la biblioteca și muzeu, grație sindicatelor appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- ”Voi invita la Guvern intreaga echipa de avocati, juristi si specialisti romani care a castigat procesul Rosia Montana, ca sa le transmit un mesaj de recunostinta din partea tuturor romanilor! Ei sunt cei care ne-au aratat ce inseamna cu adevarat «Sa Salvezi Romania»!”, a afirmat Marcel Ciolacu, luni…