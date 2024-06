Stiri pe aceeasi tema

- La doar cateva zile distanța de finalul campaniei electorale pentru alegerile locale 2024, Nicușor Dan a refuzat o dezbatere electorala cu vreunul dintre contracandidații sai, in special cu Gabriela Firea, care ar putea sa ii ia locul pe 9 iunie.

- Premierul Marcel Ciolacu, presedinte al PSD, a declarat, luni, ca Gabriela Firea, candidatul social democratilor pentru fotoliul de primar al Capitalei, este o femeie care stie sa se bata pentru bucuresteni si care are capacitatea sa stea la masa cu toti primarii de sector, potrivit agepres.ro. “Eu…

- Cu trei saptamani inainte de alegeri, candidații la Primaria Bucureștilor duc o campanie electorala discreta, fiecare pe culoarul lui. Nicușor Dan se mandrește cu realizarile mandatului care sta sa se incheie; Gabriela Firea inunda cu promisiuni (de la continuarea programelor sociale din mandatul sau…

- Dupa ce ROMANIA LIBERA a aratat cum primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, iși filmeaza clipuri electorale inclusiv in Centrul Istoric al Bucureștiului, eliminand insa din cadre cladirile-monument aflate in paragina, echipa de campanie a edilului-șef a venit cu explicație. Urmare a articolului…

- Dupa cel mai recent sondaj privind intenția de vot pentru primaria Capitalei, unde Piedone este in scadere, iar Sebastian Burduja in creștere, insa dupa Gabriela Firea și Nicușor Dan, edilul de la Sectorul 5 susține ca finala se va disputa intre el si candidatul PNL.

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, spune ca principalul sau rival la alegerile locale din iunie ramane Cristian Popescu Piedone, chiar daca ultimele sondaje o arata pe Gabriela Firea, candidata PSD, pe locul al doilea. El spune ca nu-i va ataca pe liberali in campanie, dar face apel la votul…

- Catalin Cirstoiu a insistat ca nu este un „candidat de sacrificiu”. In sondajul Avangdarde apare cu 16%. Catalin Cirstoiu, prezent la emisiunea Digi24 de luni seara, a subliniat ca nu a fost luat in considerare in niciun sondaj anterior anunțului sau ca fiind candidatul comun al PSD-PNL la Primaria…

- Un sondaj realizat la comanda primarului Nicușor Dan arata o cursa stransa intre Cristian Popescu Piedone, PPUSL, cu un scor de 40,4%, și edilul Capitalei, Alianța Dreapta Unita), cu 39,3%. Dar primarul Capitalei compenseaza in privința direcției in care se indreapta orașul, convingerea pentru 48,2%…