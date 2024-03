Ciolacu: Vom menține plafonarea prețurilor la gaze și energie Se menține plafonarea! Guvernul va mentine mecanismul de plafonare a preturilor la energie si gaze cel putin pana in primavara anului 2025, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu, transmite agerpres.ro . „Am vazut zilele acestea o intensa dezbatere europeana despre ce se va intampla cu gazele iarna viitoare. Vreau sa fiu foarte clar: noi vom continua mecanismul de plafonare a preturilor la energie si gaze cel putin pana in primavara lui 2025. Vom veni cu un reglaj la acest mecanism in perioada urmatoare, dar vreau ca atat populatia, cat si companiile sa aiba aceasta garantie foarte clara ca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

- Marcel Ciolacu a anuntat data pana la care va mai fi pastrata schema de plafonare a preturilor la gaze si la energie electrica. Astfel, Guvernul va mentine mecanismul de plafonare a preturilor la energie si gaze cel putin pana in primavara anului 2025. Ce se intampla iarna viitoare Premierul a anunțat…

- ”Adopam azi noi acte normative in sprijinul fermierilor, stabilite impreuna cu acestia. Dupa sprijinul de 100 de euro pe hectar pentru fermierii din sectorul vegetal afectati grav de razboiul din Ucraina, venim cu o schema similara pentru crescatorii de animale. Acordam 100 de euro per animal pentru…

- Vor fi prelungite cele doua masuri fundamentale care au dus la scaderea inflației: plafonarea prețurilor la energie și gaze și plafonarea adaosurilor comerciale la cele 21 de categorii de alimente de baza, spune premierul Marcel Ciolacu: „Anul viitor, niciun roman nu va plati mai mult la facturi”.„Vom…