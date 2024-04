Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat operaționalizarea investițiilor pentru tranziția energetica, fiind vorba despre o investiție de 3 miliarde de euro din fonduri europene. Totul face pare din programul prin care Romania trebuie sa renunțe la utilizarea combustibililor fosili (inclusiv sobele pe lemne)…

- Prim-ministrul Romaniei, Marcel Ciolacu, a fost prezent pe inca un șantier deschis in țara de Ministerul Transporturilor, cel al autostrazii A0 Sud, Lotul 1 Glina – Vidra. Premierul a fost insoțit și de ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu și de șeful CNAIR, Cristian Pistol. ”E un moment de mandrie…

- Se menține plafonarea! Guvernul va mentine mecanismul de plafonare a preturilor la energie si gaze cel putin pana in primavara anului 2025, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu, transmite agerpres.ro . „Am vazut zilele acestea o intensa dezbatere europeana despre ce se va intampla cu gazele iarna…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a anuntat ca va fi prelungita si in acest an schema de ajutor de stat IMM INVEST PLUS cu toate componentele sale. In jur de 11.500 de firme romanesti vor beneficia de acest ajutor din partea statului, cu un buget de aproximativ 2,5 miliarde de euro, a mai precizat seful…

- Prin acest act normativ, se instituie o schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM-urilor beneficiare in perioada pandemiei Covid de ajutorul de stat instituit prin Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii si a intreprinderilor mici cu capitalizare de piata IMM Invest–Romania,…

- „„Continuam sa ne respectam toate angajamentele fata de transportatori. Dupa ce am reusit sa reducem preturile politelor RCA, astazi vom decide sa compensam si cresterea accizei la motorina”, a afirmat Marcel Ciolacu, in debutul sedintei de joi a Guvernului. „Concret, Guvernul va restitui operatorilor…

- ”Ma gandesc foarte bine sa tin un echilibru macroeconomic in Romania, mi-am asumat acest lucru ca si prim-ministru. Daca vrem sa distrugem tot ce a construit domnul Lazar ( fermierul pe care l-a vizitat, nr) atunci hotaram cu totii ca nu mai platim niciun impozit, dam numai subventii si am terminat.…

