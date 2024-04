Câștigătorii Premiilor Gopo 2024! Ei ai primit ”Oscarurile românești” Gopo 2024, fastuoasa gala a prestigioaselor premii care recompenseaza realizarile cinematografice ale anului, a avut loc aseara la Teatrul Național. ”Libertate” a fost ales drept ”cel mai bun lungmetraj”. Filmul produs de Tudor Giurgiu și Oana Bujgoi a fost recompensat cu 10 statuiete, varianta autohtona a premiilor socotite drept ”Oscarurile” romanești. Printre premiile caștigate de ”Libertate”, se numara cel pentru ”imagine” (Vlad Sterian), ”machiaj” (Petya Simeonova și Dominica Bodogan), ”sunet” (Tamas Syekely și Andrei Rigaut), ”Cel mai bun scurtmetraj” (”Acolo unde barcile nu ajung”, regia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

