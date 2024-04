„Cea mai importanta veste este scaderea inflatiei pe luna martie, la 6,6%, de la 7,2%, cat era in februarie. Asta arata ca prelungirea plafonarii la energie si gaze, precum si plafonarea adaosului comercial la alimentele de baza au fost deciziile juste! Si in continuare vom lua masurile necesare astfel incat inflatia sa continue pe acest trend descendent”, a declarat Marcel Ciolacu, in debutul sedintei de joi a Executivului. El a mai spus ca „este dovada cea mai buna ca stabilitatea politica la guvernare aduce stabilitate in economie”. „Asa am reusit sa ducem, in premiera, Produsul Intern Brut…