Ciolacu vorbește despre scăderea impozitării muncii Prim-ministrul Marcel Ciolacu a precizat ca scaderea impozitarii muncii, in paralel cu dezvoltarea invatamantului dual sunt solutiile discutate, joi, cu mediul de afaceri din Timis. „Scaderea impozitarii muncii, in paralel cu dezvoltarea invatamantului dual sunt solutiile discutate astazi cu mediul de afaceri din Timis. Astfel, putem rezolva cea mai mare problema cu care se confrunta angajatorii romani – forta de munca bine pregatita – si vom putea creste veniturile nete ale angajatilor”, a scris Marcel Ciolacu, joi pe Facebook. Premierul a mai spus ca este sigur ca „impreuna putem gandi un sistem… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

