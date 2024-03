În 2023 am avut cele mai mari investiţii nete în economie de după Revoluţie „In 2023 am avut cele mai mari investitii nete in economie de dupa Revolutie: 38,3 miliarde euro. Cu 8 miliarde in plus fata de 2022! Miza pe care am pus-o anul trecut pe investitii incepe sa faca diferenta in favoarea companiilor romanesti! Pe langa investitiile publice fara precedent, am sustinut companiile locale cu mecanisme de sprijin extins, prin scheme de ajutor de stat, granturi si garantii pentru credite. Astfel, am ajutat mediul de afaceri sa deruleze investitii private care au produs dezvoltare economica si sociala. Impreuna, stat si mediu privat, am ajuns la investitii de aproape 12%… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

