Cutremur în România. S-a reactivat zona seismică Gorj Emoții pentru locuitorii din Oltenia, care au avut parte de un an extrem de agitat din punct de vedere seismic. Cutremur inregistrat la 17 km de Targu Jiu Duminica, 28 aprilie 2024, un nou cutremur a fost inregistrat in zona seismica Gorj . Seismul a fost de mici dimensiuni, respectiv magnitudinea ml 2,5 și adancimea 15,0 km. Ora oficiala a cutremurului, comunicata de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), este 20:02:26, ora locala a Romaniei. Mișcarea tectonica s-a produs la 17 km V de Targu Jiu, 60 km NE de Drobeta-Turnu Severin, 74 km S de Hunedoara,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

