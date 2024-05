Stiri pe aceeasi tema

- Semifinaliștii au trecut prin momente emoționante atunci cand in bucatarie și-au facut apariția prietenii și rudele alaturi de care vor gati inainte de finala Chefi la cuțite sezonul 13, in ediția din 14 mai 2024. Irina Fodor a anunțat ce proba ii așteapta pe toți.

- Panica in battle-ul de diseara „Chefi la cuțite”. Concurenții gatesc legați de maini, in perechi, iar competiția culinara de la Antena 1 devine tot mai dificila.Cel de-al șaptelea battle al sezonului 13 „Chefi la cuțite” aduce in aceasta seara multa agitație la bancurile de lucru. Incepand cu regula…

- Episodul 20 al sezonului 13 Chefi la cuțite, din data de 1 mai 2024, a adus noi emoții in bucatarie! Irina Fodor a anunțat proba de la battle-ul șase! Iata ce au fost nevoiți concurenții sa faca in ediția din aceasta seara a emisiunii de la Antena 1!

- In ediția 15 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, difuzata pe 22 aprilie 2024, chefii au aflat de la Irina Fodor ce surprize aduce primul battle. Toți au amuțit cand au aflat ce au de facut.

- Concurenții traiesc emoții uriașe la cea de-a doua proba din bootcamp! Cu toții se lupta pentru un loc in echipe. Sunt mai aproape decat credeau de premiul cel mare, astfel ca și efortul lor este pe masura! Iata ce anunț a facut Irina Fodor in ediția din 17 aprilie 2024.

- Jurații „Chefi la cuțite” iși alcatuiesc diseara echipele cu care lupta pentru marele trofeu al sezonului. In ediția de miercuri s-a dat startul bootcampului sezonului 13. Este etapa care culmineaza cu definitivarea echipelor juraților, așadar miza este uriașa. Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner,…

- Concurenții de la Chefi la cuțite au ajuns in bootcamp și au primit prima proba. Irina Fodor i-a anunțat ca vor gati și a inceput tensiunea in bucatarie. Aceștia trebuie sa se gandeasca la farfurii ideale cu care sa-i surprinda pe jurați, pentru a merge mai departe in competiție.

- Tensiune mare in bucataria de la Chefi la cuțite. Jurații vor gati preparate inedite, dupa ce vor alege ingredientele de pe „roata norocului”. Irina Fodor i-a avertizat ca este cea mai grea proba din competiție.