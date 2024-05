Medicul Adrian Marinescu, director medical la Institutul National de Boli Infectioase ”Matei Bals” din Bucuresti, a precizat ca starea de sanatate a actorului Florin Piersic este una buna, ca pacientul nu numai ca se ridica singur la marginea patului, ci cu sprijin se poate ridica in picioare, medicii sunt increzatori, insa, totusi, este un pacient fragil care poate pune probleme, avand in vedere in primul rand varsta inaintata si bolile cronice pe care le are.