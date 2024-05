Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Florin Piersic, internat la Institutul Inimii din Cluj-Napoca dupa ce a fost operat la genunchi la Spitalul Militar, este transferat, marti seara, cu un avion SMURD, la Bucuresti. Transferul a fost cerut de familie pentru continuarea tratamentului. Avionul SMURD cu care este transportat se afla…

- Florin Piersic a fost transferat cu avionul SMURD de la Cluj-Napoca la București pentru ingrijiri medicale suplimentare la Institutul Matei Balș. Transferul a avut loc dupa o intervenție pe inima, iar actorul va fi internat in secția de Terapie Intensiva. Starea lui Piersic a fost descrisa ca fiind…

- Florin Piersic va fi transferat la spitalul Matei Balș din București, cu avionul SMURD, dupa ce a fost supus unei intervenții la inima la Institutul Inimii Cluj-Napoca.In cursul zilei de astazi medicii din Cluj Napoca au anunțat ca Florin Piersic este in stare stabila, dupa operația suferita pentru…

- Compania Farmexim Iași iși consolideaza relația speciala cu Spitalul de Urgența din Iași, reflectata prin semnarea unui numar tot mai mare de contracte cu atribuire directa. Spitalul Clinic de Urgența ”Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași a incredințat un contract de 9.068.949 de lei, fara licitație publica,…

- Specialiștii de la Institutul Național pentru Fizica Pamantului (INFP) au descoperit cauza la cutremurele care au avut loc in Gorj, in 2023, producand panica in randul populației. Cutremurele din Gorj ar avea la baza doua cauze, susțin specialistii de la Institutul pentru Fizica Pamantului : una locala,…

- Premierul Marcel Ciolacu impreuna cu mai mulți lideri PNL participa joi la inmormantarea fostului președinte CJ Vrancea, Catalin Toma. Catalin Toma a murit sambata la doar 46 de ani. El era internat la Institutul Național de Boli Infecțioase ”Matei Balș”.Catalin Toma a fost in vizita la Paris,…

- Medicii sunt ingrijorați, deoarece zilnic zeci de cazuri de rujeola, majoritatea copii, sunt inregistrate la Institutul Național de Boli Infecțioase ”Matei Balș”, a declarat directorul medical al acestui institut, medicul Adrian Marinescu. ”Intr-adevar, situația privind rujeola a devenit mai mult decat…

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Catalin Toma (PNL), a murit la doar 46 de ani. Toma era internat la Institutul Național de Boli Infecțioase ”Matei Balș”. Catalin Toma a fost in vizita la Paris, iar la intoarcere a acuzat o raceala. Inițial, a fost internat la Spitatul Județean Vrancea…